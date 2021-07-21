Alex Teixeira resti çekti: Transfer kördüğüm

Beşiktaş'ın istediği Alex Teixeira, temsilcilik şirketi ile ilişkisini kesme aşamasına geldi. Brezilyalı yıldız, imza parası nedeniyle Siyah-Beyazlı ekiple anlaşamaması yüzünden Gortin şirketi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik
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Alex Teixeira resti çekti: Transfer kördüğüm
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21 Temmuz 2021 12:40
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, yıldız bir on numara için uzun bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Kara Kartal, bonservisi elinde olan ve son olarak Çin takımı JSSuning'in formasını giyen Alex Teixeira ile büyük oranda anlaşmıştı. Ancak Brezilyalı yıldız ile yapılan görüşmelerde imza parası yüzünden bir türlü son nokta konamamış, transfer çıkmaza girmişti.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; 31 yaşındaki yıldız da yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda radikal bir karar almak için harekete geçti. Alex Teixeria, temsilcilik şirketi Gortin ile ilişkisini kesme aşamasına geldi.

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Brezilyalı on numara, şirket yetkililerinden randevu alıp, esnek olmalarını, aksi takdirde anlaşmalarını gözden geçireceğini bildirdi. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın da çok istediği yıldız futbolcu için prensip anlaşmasına varmış, menajerlik şirketi ise 2.5 milyonluk imza parasında ısrarcı olmuştu.

Öte yandan Teixeira için Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah'ın devrede olduğu, 31 yaşındaki futbolcuya senelik 4.85 milyon Pound önerdiği ileri sürüldü.

 

 

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