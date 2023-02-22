ALES 2023 başvuru ücreti ne kadar? ALES yılda kaç kez, ALES puanı kaç yıl geçerli?

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan ALES 1 sınavının başvuruları 1 Mart'a kadar devam edecek. İşte, 2023 ALES 1 ÖSYM başvuru ekranı...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 16 Nisan tarihinde uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart tarihine kadar alınacak.Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzuna göre, ALES başvuru ücreti olarak 185 Lira olarak belirlendi.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.ALES ( Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı); Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak olan atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.Önceki dönemlerde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES, ALES/1 ve ALES/2 yani en çok bilinen adıyla ALES ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapılıyordu. Öğrencilerden gelen yoğun talepler üzerine YÖK Yürütme Kurulunun aldığı karar ile 2018 yılı itibariyle yılda üç kez yapılması belirlenmiştir. Böylece ALES sınavı 2018 yılından beri ALES/1 ALES/2 ve ALES/3 (ALES birinci, ikinci ve üçüncü dönem) olarak yılda üç kez yapılmaktadır. Bu durum öğrenciler tarafında oldukça olumlu karşılanmıştır. Kararın açıklandığı dönem YÖK Başkanı açıklamasında durumu şu şekilde ifade edilmiştir:"Bildiğiniz üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1-2) ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapılıyordu. Sizlerden gelen talep üzerine bu sayının artırılması için bir süre önce bir çalışma başlatmıştık. YÖK Yürütme Kurulunun son yapmış olduğu toplantı sonrasında yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılması kararını aldık. Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa yapılmış olacak. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. Bu husustaki talebimize olumlu yaklaşan ve hazırlıklarını kısa süre içinde başlatan ÖSYM yöneticilerine de teşekkür ederim. Bilindiği üzere 06 Mayıs 2018 tarihinde ALES/1 sınavı yapılmıştı. Geriye kalan iki sınavdan; takvime yeni eklenen ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES/3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu kararı almamızdaki en önemli neden lisansüstü programlara başvuracak olan akademisyen adayı arkadaşlarımızın kasım ayında yapılacak olan ALES sınavını beklememesi, daha erken bir tarihte sınava girerek ALES puanını edinmesi. ALES sınavına ilişkin kararımızın kıymetli öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenci ve akademisyen dostu YÖK olarak, bu minvaldeki çalışmalarımız devam edecek…"ÖSYM tarafından yılda üç defa İlkbahar, Yaz ve Sonbahar dönemlerinde 81 il merkezinde ve Lefkoşa ile Bişkek'te yapılır.ALES Sınavı 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 150 dk'dır. Sınav sayısal ve sözel bölümden oluşmaktadır. Sayısal kısımda matematik ve sözel kısımda ise Türkçe soruları sorulmaktadır. Sorular çoktan seçmeli sorulardır. Sınava ilişkin kurallar ve genel bilgiler ÖSYM tarafından duyurulmaktadır. ALES Sınavına katılabilmek için herhangi bir lisans programından mezun olmuş olmak ve yurtdışında öğrenim görmüş olanlar için ise denklik belgesine sahip olmak aranan şartlar içerisindedir. Diploma notu en az 100' lük sistemde 65, 4' lük sistemde ise 2,50 şartı aranmaktadır.