Aldair Rodriguez: "Fenerbahçe ciddi ilgilendi"

Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'den de teklif aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Aldair Rodriguez: 'Fenerbahçe ciddi ilgilendi'
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23 Eylül 2020 19:15
Peru'da Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüple görüştüklerini söyleyen Rodriguez, "Fenerbahçe'den ciddi bir ilgi vardı. Babam ve menajerimin ilgilendiği bir konuydu bu. Sonunda ne olduysa oldu ve transfer gerçekleşmedi. Başka takımların da beni istediğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Binacional'de 11 maçta maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguez, 600 bin euro bonservis bedeliyle CD America'ya transfer oldu.



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