Alanyaspor'dan flaş transfer: Halil Dervişoğlu

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un gurbetçi yıldız Halil Dervişoğlu ile ilgilendiği öne sürüldü

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'dan flaş transfer: Halil Dervişoğlu
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08 Ocak 2021 16:21
Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden olan Aytemiz Alanyaspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Yeni Alanya'nın haberine göre; devre arası transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan turuncu yeşilli yönetimin, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'da forma giyen genç forvet Halil Dervişoğlu ile dirsek teması kurduğu öğrenildi.

BABASI AÇIKLADI: "ALANYA İLE ANLAŞTIK"

Süper Lig'den çok sayıda talibinin olduğu öğrenilen 21 yaşındaki futbolcunun tranfer görüşmelerini yürüten babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun geleceği hakkında konuştu. Dervişoğlu "1,5 yıldır Trabzonspor'dan gelen teklif yok. Biz Trabzonspor taraftarıyız. Her yaz memleketimize geliyoruz. TS Club'ı ziyaret ediyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Trabzonspor'u çok seviyoruz. Fakat Halil konusunda Trabzonspor'dan şu ana kadar gelen teklif yok. Türkiye'de birçok takımdan teklif var. Alanyaspor ile anlaşma sağlandı. Brentford'un son kararını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BRENTFORD 3 MİLYON EURO ÖDEDİ

1999 doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Hollanda ekiplerinde Sparta Rotterdam altyapısında başladı. Geçen sezon ara transfer döneminde İngiltere Championship takımlarından Brentford'a 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Dervişoğlu, sezon başında Twente'ye kiralandı.

Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun Brentford ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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