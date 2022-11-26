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Alanya'da Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Finalleri başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Finalleri, 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanya'da Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Finalleri başladı
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26 Kasım 2022 15:49
Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Finalleri, 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla başladı.

Galip Dere Plajı'nda gerçekleşen footvolley (ayak voleybolu) organizasyonuna Türkiye, İsrail, Fransa, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan ve Pakistan'dan 13 takım katıldı.

Günün ilk karşılaşmalarında Arena İsrail takımı, Marafon Azerbaycan takımını 2-0, FTV Almanya ise HAC2 Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Müsabakalar, pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Karşılaşmalar sonucunda ilk üçe giren takımlar, mayıs ayında Dubai'de yapılacak olan 'Süper Finallere' katılmaya hak kazanacak.

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