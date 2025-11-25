Golden State Warriors pivotu Al Horford, siyatik rahatsızlığı nedeniyle en az bir hafta forma giyemeyecek. Açıklama, başantrenör Steve Kerr'den geldi.
Horford, sakatlığı Cuma günü Portland Trail Blazers karşısında yaşadı. Deneyimli pivotun yakın zamanda kapsamlı bir MR'dan geçmesi bekleniyor.
39 yaşındaki Horford, sezon genelinde 5.8 sayı ve 4.2 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.
