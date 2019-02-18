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Akhisarspor'da Galatasaray maçı öncesi kadro krizi!

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 22 hafta sonunda oluşan puan tablosunun son sırasında yer alan Akhisarspor'da Galatasaray maçı öncesi sakat ve cezalı krizi yaşanıyor!

Kaynak: DHA
Akhisarspor'da Galatasaray maçı öncesi kadro krizi!
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18 Şubat 2019 16:31
Spor Toto Süper Lig'de bitime 12 hafta kala 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor, pazar günü zirve takipçisi Galatasaray'la oynayacağı deplasman maçına 7 önemli eksikle gidecek.

Bu sezon sakatlık ve cezalar nedeniyle sürekli sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda Mustafa, Dany, Eray, Güray ve Lopes henüz iyileşmedi. Ankaragücü maçında kart gören ilk 11'in değişilmez isimleri Josue ve Serginho da cezalı duruma düştü.

Ligde kurtuluş barajının 6 puan gerisinde yer alıp kalan haftalarda zoru başarmaya çalışacak yeşil-siyahlılar, sezon bitimine kadar 12 maçın 7'sini deplasmanda oynayacak. Akhisar'ın bu sezon şimdiye kadar 10 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 8 kez sahadan yenik ayrılması taraftarı endişelendiriyor. Yeşil-silahlı ekip, ligde 9 Aralık'taki Fenerbahçe randevusundan bu yana 7 maçtır 3 puanı bir arada göremedi.

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