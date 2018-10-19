Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'a 3-1 kaybederek düşme hattında yer alan Akhisarspor 20 Ekim Cumartesi günü, Göztepe galibiyetiyle çıkışa geçen Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Konuk Akhisarspor'da sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Serginho, Bilal ve Eray, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.Milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Cihat Arslan, İstanbul'dan istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Hafta içinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam,ifadelerini kullandı.