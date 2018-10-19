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Akhisar 3 eksikle Kasımpaşa'ya konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Akhisarspor, 20 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kaynak: DHA
Akhisar 3 eksikle Kasımpaşa'ya konuk olacak
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19 Ekim 2018 12:27
Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'a 3-1 kaybederek düşme hattında yer alan Akhisarspor 20 Ekim Cumartesi günü, Göztepe galibiyetiyle çıkışa geçen Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Konuk Akhisarspor'da sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Serginho, Bilal ve Eray, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Cihat Arslan, İstanbul'dan istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Hafta içinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Zor bir takvim bizi bekliyor. Önce Kasımpaşa karşılaşmasını kazasız geçmek istiyoruz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Eksiklerimiz olsa da şans vereceğim futbolcular gerekeni yapacaklar" ifadelerini kullandı.

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