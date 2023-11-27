Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:18

AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

AK Parti'nin ilçelerindeki aday adayları ise şu şekilde sıralanıyor:

Alaçam; Ali Şengül, Semih Büyükdurmuş, Bafra; Ufuk Saral, Kemal Şenocak, Ali Şimşek, Havza; Kumru Sarıoğlu Çiçek, Hasan Kaya, Aydın Kaya, Sedat Karaçoban, Kavak; Muhammet Mustafa Kanat, Ladik; Nurettin Köseoğlu, Recep Dirican, Osman Sonses, Orhan Temel, Mehmet Eren, Mürsel Özkan, Nadir Yaman, Gürkan Özel, Terme; İsmail Sezai Uzun, Hacı Keleş, Zafer Özcan, Mümin Osman Ertan, Şenol Kulun, Vezirköprü; Tahir Çelebi, Yakakent; Dursun Şahin, Kudret Tek, Atakum; Halil İbrahim Akar, Hilmi Eker, Gamze Özatılgan, Haluk Köksoy, Özlem Maraş, Turan Çakır, Murat Değirmenci, İsak Taşçı, Canik; Bedirhan Kılıç, İlkadım; Erol Köroğlu, Ahmet Varol, Nuh Güdeloğlu, Yılmaz Karagöz, Emre Güneş, Erdal Ulusoy, Enver Sedat Tamgacı, Harun Kurt, Yahya Çınkıl, Süleyman Kaldırım, Oktay Avcılar, Hakan Ay, Haluk Tanın, 19 Mayıs; Yusuf Aydın, Murat Aydın, Mahmut İşbilir, Burhan Yazıcı, İbrahim Eren, Fatih Yavuz, Necmi Şener, İbrahim Türkoğlu, İrfan Kalaycı.

 

 
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