AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ MARDİN BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
9 Kasım tarihinde başlayan ve 22 Kasım tarihinde tamamlanan aday adaylığı başvuruları tamamlanmasıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler için aday adaylık başvurusunda bulunanların isim listesi açıklandı. 9 Kasım tarihinde başlanan belediye meclis üyeliği için ise başvuru süresi 3 Aralık 2023 itibari ile tamamlanacak.
Dün itibari ile sona eren Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler için aday adaylığı için ikisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı olmak üzere 60 aday müracaatta bulundu.
Kızıltepe Belediye başkanlığı adaylığı için 4 başvuru ile önceki dönemlere göre düşüş yaşanırken, Nusaybin Belediye başkanlığı için ise sadece bir aday başvuruda bulundu. Artuklu Midyat ve Savur Belediye başkanlığı adaylığı için ise yoğun bir başvuru yaşandığı görüldü. Artuklu için 17, Midyat için 10, Savur için 9, Mazıdağı ile Yeşilli için 5, Ömerli 3, Dargeçit ve Derik için 2 adayın başvuruda bulunduğu görüldü.
Başvuran 60 aday adayı arasında sadece Artuklu'da 2 ve Midyat'ta1 olmak üzere sadece iki ilçede 3 kadın aday başvuruda bulunmakta.
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