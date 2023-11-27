Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:11

AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları 2024
Abone Ol
2024 AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ MARDİN BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Mardin belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

9 Kasım tarihinde başlayan ve 22 Kasım tarihinde tamamlanan aday adaylığı başvuruları tamamlanmasıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler için aday adaylık başvurusunda bulunanların isim listesi açıklandı. 9 Kasım tarihinde başlanan belediye meclis üyeliği için ise başvuru süresi 3 Aralık 2023 itibari ile tamamlanacak.

Dün itibari ile sona eren Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler için aday adaylığı için ikisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı olmak üzere 60 aday müracaatta bulundu.

Kızıltepe Belediye başkanlığı adaylığı için 4 başvuru ile önceki dönemlere göre düşüş yaşanırken, Nusaybin Belediye başkanlığı için ise sadece bir aday başvuruda bulundu. Artuklu Midyat ve Savur Belediye başkanlığı adaylığı için ise yoğun bir başvuru yaşandığı görüldü. Artuklu için 17, Midyat için 10, Savur için 9, Mazıdağı ile Yeşilli için 5, Ömerli 3, Dargeçit ve Derik için 2 adayın başvuruda bulunduğu görüldü.

Başvuran 60 aday adayı arasında sadece Artuklu'da 2 ve Midyat'ta1 olmak üzere sadece iki ilçede 3 kadın aday başvuruda bulunmakta.


 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
AK Parti
Gündem

Diğer Haberler

Van İzmir Uçak Bileti Gündem Van İzmir Uçak Bileti
AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024
Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo, yeşil sahalara döndü Antalyaspor Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo, yeşil sahalara döndü
AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Olay iddia: İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki konuşma
2
Bruno Fernandes: "Galatasaray çok güçlü oynuyor"
3
Süleyman Hurma: "Galatasaray üzerimizden prim yapmasın"
4
Galatasaray'da sakatlık: Davinson Sanchez
5
Ndombele'den Galatasaray kararı
6
Yusuf Yazıcılı Lille, Lyon'u devirdi
7
Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!

SON HABERLER

yukarı ok