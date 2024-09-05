Haber Tarihi: 05 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 14:29

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Eylül 2024

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin Eylül ayı etabı bekleniyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri, geçtiğimiz temmuz ayında uzatılmıştı. Tüm gözler şimdi 2024 Eylül ayı ödeme takviminde olacak. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Eylül 2024
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Türkiye Aile Destek Programı'nın Eylül ayı ödemeleri bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. İşte, 2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.
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