Haber Tarihi: 25 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 12:02

Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi, uzatıldı mı?

Aile destek ödemesi son tarih Aralık ayı ödemeleriyle birlikte hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Aralık tarihinde Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin yatırıldığını ve bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi. Geçen yıl program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 2024 yılı sene sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan Aile Destek Programı'nın önümüzdeki sene de devam edip etmeyeceği son gelişmeler ile takip ediliyor. Peki, aile destek programı 2025 devam edecek mi? Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi, uzatıldı mı?
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 Aile Destek ödemesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında 12 ay süreyle başlatılan Aile Destek Programı toplamda iki kez uzatıldı. Son tarih olarak bu yılın aralık ayı işaret edilmesiyle gözler "Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi?" sorularına çevrildi. Sosyal yardım parasından yararlananalar Aile Destek ödemesi 2025'te devam edeceğine dair yeni bir açıklama gelip gelmediğini araştırıyor. İşte, konuya dair detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu. '

Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI?

Aile Destek Programı ödemelerinin yıl sonunda bitmesi bekleniyor. Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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