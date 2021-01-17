Ahmet Nur Çebi derbi sonrası takımını tebrik etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi maçta Fenerbahçe Beko'yu yenen takımlarını tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi derbi sonrası takımını tebrik etti
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17 Ocak 2021 17:42
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Siyah-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçı tribünden takip eden Çebi, karşılaşma sonrası başantrenör Ahmet Kandemir, teknik ekip ve sporcuları kutladı.



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