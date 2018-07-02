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Ahmet Çalık'a Süper Lig'den transfer teklifi

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde takımdan gönderilmesi beklenen Ahmet Çalık'a transfer teklifi geldi.

Ahmet Çalık'a Süper Lig'den transfer teklifi
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02 Temmuz 2018 08:38
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden Ahmet Çalık'a teklif var.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık'ı gündemine aldı.

Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom'un kararını bekliyor.

Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet'i kiralık olarak takıma kazandıracak.

Ahmet Çalık ile Bursaspor ve Alanyaspor başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.

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