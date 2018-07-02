Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden Ahmet Çalık'a teklif var.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık'ı gündemine aldı.
Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom'un kararını bekliyor.
Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet'i kiralık olarak takıma kazandıracak.
Ahmet Çalık ile Bursaspor ve Alanyaspor başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık'ı gündemine aldı.
Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom'un kararını bekliyor.
Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet'i kiralık olarak takıma kazandıracak.
Ahmet Çalık ile Bursaspor ve Alanyaspor başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın