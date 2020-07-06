Ahmet Çakar: 'Sörloth bu ülkeye fazla'

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Galatasaray karşısında 3-1 kazandığı mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. Bu yazıyı Sabah gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Ahmet Çakar'ın yazısından öne çıkanlar:
"Maç bir başladı ki tam bir halı saha. İki takım da defans önlemleri almaksızın karşılıklı pozisyonlar buldu. Geniş bir orta saha, yakalanan ama yararlanılamayan pozisyonlar... Aslında oyun dengedeydi. Ta ki Feghouli adlı bir sorumsuzun yaptığı ihanete kadar. Kendini attırdı. Bu tür maçlarda hele hele böyle bir sıcak havada, bir de üstelik kazanmak zorundaysanız 11'e 10 oynamak büyük handikaptır. Devre biterken penaltı geldi ve aslında Trabzonspor bence maçı orada kazandı. İkinci yarı kontrol Trabzon'daydı. Ve tabii Novak'tan kendi klasiğine uygun yine çok güzel bir kafa golü izledik. Sörloth ise Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri. Attığı 3. gol müthiş. Topu alışı, sıyrılışı ve vuruş tekniğiyle 'Artık ben Türkiye'de kalamam, buraya çok fazlayım' der gibiydi."
"CÜNEYT ÇAKIR ÇOK DOĞRU YÖNETTİ"
"Dün gece Cüneyt Çakır bir kez daha dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdi. Millet diyor ki, 'Niye sen kırmızı kartı vermedin, niye direkt penaltıyı çalmadın...' Penaltı çok enteresan bir pozisyondu. Tıpkı G.Saray'ın kazandığı penaltı gibi vuruştan sonra darbe var. Feghouli'yi direkt atmamasını da VAR'dan yardım alarak atmasını doğru buluyorum. Zira bileğine darbe almış düşerken Da Costa'nın göğsüne ayağını kasten mi vurdu, yoksa düşerken gayri kasti mi çarptı bunu VAR'dan görmesi de doğruydu."
İşte Ahmet Çakar'ın yazısından öne çıkanlar:
"Maç bir başladı ki tam bir halı saha. İki takım da defans önlemleri almaksızın karşılıklı pozisyonlar buldu. Geniş bir orta saha, yakalanan ama yararlanılamayan pozisyonlar... Aslında oyun dengedeydi. Ta ki Feghouli adlı bir sorumsuzun yaptığı ihanete kadar. Kendini attırdı. Bu tür maçlarda hele hele böyle bir sıcak havada, bir de üstelik kazanmak zorundaysanız 11'e 10 oynamak büyük handikaptır. Devre biterken penaltı geldi ve aslında Trabzonspor bence maçı orada kazandı. İkinci yarı kontrol Trabzon'daydı. Ve tabii Novak'tan kendi klasiğine uygun yine çok güzel bir kafa golü izledik. Sörloth ise Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri. Attığı 3. gol müthiş. Topu alışı, sıyrılışı ve vuruş tekniğiyle 'Artık ben Türkiye'de kalamam, buraya çok fazlayım' der gibiydi."
"CÜNEYT ÇAKIR ÇOK DOĞRU YÖNETTİ"
"Dün gece Cüneyt Çakır bir kez daha dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdi. Millet diyor ki, 'Niye sen kırmızı kartı vermedin, niye direkt penaltıyı çalmadın...' Penaltı çok enteresan bir pozisyondu. Tıpkı G.Saray'ın kazandığı penaltı gibi vuruştan sonra darbe var. Feghouli'yi direkt atmamasını da VAR'dan yardım alarak atmasını doğru buluyorum. Zira bileğine darbe almış düşerken Da Costa'nın göğsüne ayağını kasten mi vurdu, yoksa düşerken gayri kasti mi çarptı bunu VAR'dan görmesi de doğruydu."