Adanaspor ile Keçiörengücü'nden golsüz beraberlik

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Haber; AA
Adanaspor ile Keçiörengücü'nden golsüz beraberlik
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25 Eylül 2020 21:13
TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla beraber Keçiörengücü puanını 7'ye Adanaspor ise 5'e çıkardı.

Adanaspor, TFF 1. Lig'de gelecek hafta derbide Adana Demirspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise, aynı haftada sahasında Altay'ı konuk edecek. 

 Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Adanaspor: Karacic, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Donkor, Evren Korkmaz, Ömer Çiçek (Dk. 64 Belem), Umut Sözen (Dk. 64 Samican Keskin), Furkan Şeker, Celil Yüksel (Dk 76 Rayan), Eren Keleş (Dk. 85 Ozan Papaker), Ozegovic

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Soner Gönül, Fatih Selimhan Solmaz, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Dk. 70 Osman Keçelioğlu), Diabang (Dk 90+1 Adewale), Süleyman Olgun (Dk. 90+1 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, Kone (Dk. 46 Dodoo), Cem Ekinci (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz)

Kırmızı kart: Dk. 66 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 7 Evren Korkmaz, Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Belem (Adanaspor), Dk. 11 Uğur Utlu, Dk. 45 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)



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