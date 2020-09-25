Adanaspor ile Keçiörengücü'nden golsüz beraberlik

TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.



Bu sonuçla beraber Keçiörengücü puanını 7'ye Adanaspor ise 5'e çıkardı.



Adanaspor, TFF 1. Lig'de gelecek hafta derbide Adana Demirspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise, aynı haftada sahasında Altay'ı konuk edecek.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Murat Tuğberk Curbay



Adanaspor: Karacic, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Donkor, Evren Korkmaz, Ömer Çiçek (Dk. 64 Belem), Umut Sözen (Dk. 64 Samican Keskin), Furkan Şeker, Celil Yüksel (Dk 76 Rayan), Eren Keleş (Dk. 85 Ozan Papaker), Ozegovic



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Soner Gönül, Fatih Selimhan Solmaz, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Dk. 70 Osman Keçelioğlu), Diabang (Dk 90+1 Adewale), Süleyman Olgun (Dk. 90+1 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, Kone (Dk. 46 Dodoo), Cem Ekinci (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz)



Kırmızı kart: Dk. 66 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 7 Evren Korkmaz, Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Belem (Adanaspor), Dk. 11 Uğur Utlu, Dk. 45 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)



