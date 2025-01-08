Adanaspor, Cikalleshi ile anlaştı

Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile prensipte anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, Cikalleshi ile anlaştı
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08 Ocak 2025 21:41
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 34 yaşındaki Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştıklarını duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sokol Cikalleshi, cuma günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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