Adana Demirspor'da 2 ayrılık birden!

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel'in sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



