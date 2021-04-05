Adana Demirspor'da 2 ayrılık birden!

Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lukas Rangel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'da 2 ayrılık birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2021 19:46
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel'in sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.