  •  
    F.Bahçe'de vakit doldu artık BANA müsade!..
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    İkinci Emre Belözoğlu olacak! Terim'in sürprizi
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Adana Demirspor'a üst üste 2. şok!

Spor Toto 1. Ligi'nde Adana Demirspor, sahasında Elazığspor'a 1-0 yenilirken üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Adana Demirspor'a üst üste 2. şok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 20:59
Spor Toto 1. Ligi'nin 9. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 1-0 yenilerek üst üste 2. yenilgisini aldı ve zirveden uzaklaştı.

9. maçında 2. galibiyetini alan Elazığspor'a galibiyeti getiren tek gol, 44. dakikada Andreas Tatos'tan geldi.

Bir dönem Manchester United forması giyen Anderson ise bu maçta ilk kez Adana Demirspor forması giydi. Brezilyalı futbolcu, maça ilk 11 başlarken 66 dakika sahada kaldı.

Geçen hafta Osmanlıspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor, üst üste 2. kez sahadan 1-0 yenik ayrılırken 16 puanla 3. sırada kaldı. Elazığspor ise 7 puanla 16. sıraya yükseldi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için