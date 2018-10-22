Spor Toto 1. Ligi'nin 9. haftasındaile5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'ayenilerek üst üste 2. yenilgisini aldı ve zirveden uzaklaştı.9. maçında 2. galibiyetini alan Elazığspor'a galibiyeti getiren tek gol, 44. dakikada Andreas Tatos'tan geldi.Bir dönem Manchester United forması giyen Anderson ise bu maçta ilk kez Adana Demirspor forması giydi. Brezilyalı futbolcu, maça ilk 11 başlarken 66 dakika sahada kaldı.Geçen hafta Osmanlıspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor, üst üste 2. kez sahadan 1-0 yenik ayrılırken 16 puanla 3. sırada kaldı. Elazığspor ise 7 puanla 16. sıraya yükseldi.