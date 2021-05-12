Adana Demirspor'dan kiralık sözleşmeleri biten Emircan ve Berk'e teşekkür

Adana Demirspor, kiralık sözleşmeleri biten Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan kiralık sözleşmeleri biten Emircan ve Berk'e teşekkür
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12 Mayıs 2021 14:43
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor Kulübü, kiralık sözleşmeleri biten Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız'a verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Emircan Altıntaş ve devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Berk Yıldız'ın sözleşmelerinin sona erdiğini belirtilerek, "Emircan ve Berk'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz." denildi.

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