Abdullah Avcı: 'Kupaya 3 adım uzaktayız'

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor.
"KUPAYA SADECE 3 ADIM UZAKTAYIZ"
Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis.
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"KUPAYA SADECE 3 ADIM UZAKTAYIZ"
Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!