Abdullah Avcı: "Kupaya 3 adım uzaktayız"

Trabzonspor'da Okan Buruk, Fatih Karagümrük ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçı öncesi öğrencilerini uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Kupaya 3 adım uzaktayız'
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24 Nisan 2024 11:17
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor.

"KUPAYA SADECE 3 ADIM UZAKTAYIZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis.



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