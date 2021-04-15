Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Pazartesi günü İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler Ertuğrul Doğan ile Mehmet Yiğit Alp'le buluştu.



Özellikle forvet transferini masaya yatırdı. Bu toplantının ardından ailesinin kaldığı siteye döndü… aynı sitede yaşayan Edin Visca ile bir süre sohbet etti.



İkilinin konuşmalarının Fenerbahçe-Gaziantep maçına denk gelmesi ve masada bir tablet olması dikkat çekti. Yaklaşık 30 dakika süren bu görüşme sırasında ikilinin konuşmayı bırakıp tablete yönelmesi, Fenerbahçe maçını takip ettikleri şeklinde yorumlandı.



TRANSFER KONUŞULMADI



Başakşehir'de Avcı ile Visca yıllarca beraber çalıştı. Avcı devre arasında Visca'yı Trabzonspor'a getirmek istedi. Ancak Göksel Gümüşdağ izin vermedi. Daha sonra Visca ile konuşan Gümüşdağ, "takımı ligde bırak istediğin yere git" sözü verdiği için Boşnak oyuncu takıma girmeye başladı. Avcı ise Trabzonspor yönetimine görüşmeleri durdurması talebinde bulundu. Dün akşamki görüşmenin de dost görüşmesi olduğu Avcı'nın Visca ile kesinlikle transfer konusunu gündeme getirmediği iddia edildi.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



