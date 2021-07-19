Abdullah Avcı, Djaniny'yi bırakmıyor

Trabzonspor'da transferin gözde ismi Djaniny'ye teklifler gelirken Abdullah Avcı oralı olmuyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Djaniny'yi bırakmıyor
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19 Temmuz 2021 11:12
Djaniny Semedo, Trabzospor'un en fazla teklif alan oyuncularının başında geliyor. Bu sezon da Sharjah, tecrübeli futbolcu için 5 milyon euro önerdi. Ancak Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı takımda kalmasını istedi.

Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede "Djaniny için 8-10 milyon euro bandında teklifler gelmezse bizimle kalmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAMSIK GELDİ

Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik ile Milli Takım'dan dönen Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır dün Riva'daki kampa katıldı. 


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