Abdülkadir Ömür: 'Allah vergisi bir fiziğim var'

'un Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Maça çok önem verdiklerini belirten Abdülkadir, "Uzun süredir kazanamıyorduk, şanssızlıklar yaşıyorduk. Bu hafta takımın ağabeyleri konuştu ve geleceğin bu maça bağlı olduğunu söyledi. Bizim için zor bir maçtı." ifadelerini kullandı.Daha iyi olmayı umduğunu belirten genç oyuncu, "Trabzonspor formasını bu yaşta giymek, 90 dakika sahada kalmak ve gol atmak müthiş bir duygu. Ben bu takımın taraftarlığından geldim. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi bir fiziğim var. İnşallah fiziksel açıdan daha iyi olurum, sağ ayağım daha iyi olur." diye konuştu.