Abdulkadir Bitigen'in Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.



Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.



ABDULKADİR BİTİGEN'İN GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇLARI KARNESİ



Abdulkadir Bitigen ilk kez bir Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Hakem Abdulkadir Bitigen daha önce Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında düdük çalmıştı.



ABDULKADİR BİTİGEN FENERBAHÇE MAÇLARI



Abdulkadir Bitigen Fenerbahçe'nin 13 maçını yönetmiştir. Bu maçların 10'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 2'sinde mağlup olmuş, 1'i berabere bitmiştir:



13 Maç | 10 Galibiyet | 1 Beraberlik | 2 Mağlubiyet



Abdulkadir Bitigen Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe'ye 28 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterirken, Fenerbahçe'nin rakibine ise 31 sarı kart ve 4 kırmızı kart göstermiştir.



ABDULKADİR BİTİGEN GALATASARAY MAÇLARI



Abdulkadir Bitigen Galatasaray'ın 18 maçını yönetmiştir. Bu maçların 11'inde Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 4'ünde mağlup olmuş, 3'ü berabere bitmiştir:



18 Maç | 11 Galibiyet | 3 Beraberlik | 4 Mağlubiyet



Abdulkadir Bitigen Galatasaray maçlarında Galatasaray'a 32 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterirken, Galatasaray'ın rakibine ise 52 sarı kart ve 4 kırmızı kart göstermiştir.



ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?



Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983, Kayseri doğumlu Türk futbol hakemidir. Bitigen ayrıca Diş Hekimidir.



Hakemliğe 2007 yılında başlamıştır. Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise Eskişehirspor - Konyaspor (2014) maçıdır.



Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.





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