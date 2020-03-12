ABD'de MLS'e koronavirüs engeli!

MLS'te oynanacak bütün müsabakalar koronavirüs endişesi nedeniyle 1 ay süreyle kadar ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
ABD'de MLS'e koronavirüs engeli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2020 21:33
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ay askıya alındı.

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) karşılaşmaların ertelenmesinden sonra alındığı duyuruldu.

ABD'de bugüne kadar 1000'den fazla koronavirüs vakası görüldüğü hatırlatıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için