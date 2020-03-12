ABD'de MLS'e koronavirüs engeli!

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ay askıya alındı.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) karşılaşmaların ertelenmesinden sonra alındığı duyuruldu.
ABD'de bugüne kadar 1000'den fazla koronavirüs vakası görüldüğü hatırlatıldı.
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MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) karşılaşmaların ertelenmesinden sonra alındığı duyuruldu.
ABD'de bugüne kadar 1000'den fazla koronavirüs vakası görüldüğü hatırlatıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın