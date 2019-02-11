A Milli Takım'da önce Tayfur Havutçu, sonra Şenol Güneş

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun görevine son vermesinin ardından yola Tayfur Havutçu ile devam etme kararı aldı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk (22 Mart) ve Moldova (25 Mart) maçlarına Tayfur Havutçu ile çıkacak olan A Milli Takım'da 1 Haziran'da Şenol Güneş dönemi başlayacak. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Şenol Güneş ile de anlaşmaya varan TFF Yönetimi, 8 Haziran'daki Fransa maçına Güneş yönetiminde çıkacak.Tayfur Havutçu konusunda "son dakika" sürprizi yaşanması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu "B planını da" hazırladı. TFF Yönetimi, sezon sonuna kada Türkiye (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ismini de alternatifler arasında tutuyor.Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" diyen Şenol Güneş'i telefonla arayarak randevu istediği öğrenilen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Orman'ın da onayını alarak pazar günü öğlen saatlerinde Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Güneş'in "İki takım çalıştırmaya sıcak bakmıyorum, sezon sonunda olur. Beşiktaş ile devam etmek istiyorum" sözlerinin ardından Güneş ile sezon sonu için anlaşmaya varan TFF Yönetimi, önce Lucescu'nun görevine son verdi, ardından da görevi vekaleten Tayfur Havutçu'ya teslim etti.Cuma günü Lucescu ile yollarını ayırma kararı alan ve kararını resmi olarak bugün açıklayan TFF, Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için çalışmalara başladı. Bir yandan Fikret Orman bir yandan da Şenol Güneş ile nabız yoklaması yapan TFF, Güneş'i takımın başına getirmek için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçın ardından "TFF ile görüşmedim" diyen Güneş'in ardından başkan Fikret Orman da bir açıklama yaparak "TFF ile bu konuda görüşmedik, hocamız ile devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Güneş ve Orman'ın cumartesi akşamı yaptığı açıklamalarının ardından geçen 24 saatte aslında çok şey değişti... Türkiye Futbol Federaysonu Yönetim Kurulu'nun pazar sabahı önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ardından da Şenol Güneş ile görüştü ve "A Milli Takım" için onay aldı. Orman'ın izin vermesinin ardından Güneş'in de onayı alan TFF Yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından Lucescu'ya "ayrılık" kararını teblig etti ve A Milli Takım'da yeni bir dönemin kapılarını açtı.Lucescu ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan Türkiye Futbol Federasyonu ile Rumen teknik direktör arasında yapılan sözleşmede herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor. Lucescu'nun görevine "bir ay önceden haber vermek şartı" ile son verme hakkını sözleşme ile sabit olacak şekilde elinde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adama sadece 2.5 milyon euro yıllık maaşından hak ettiği/kalan tutarı (600 bin euro) ödeyecek. TFF'nin son dönemde sözleşmesini feshettiği teknik direktöre yaptığı ödemeler• Lucescu: Maaş (----)• Fatih Terim: Maaş (8 milyon TL• Abdullah Avcı: Tazminat yok• Guus Hiddink: Maaş (975 bin euro)• Ersun Yanal: Maaş (180 bin TL)