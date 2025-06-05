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05 Haziran
Avustralya-Japonya
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Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
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19:00
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19:00
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19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak.

calendar 05 Haziran 2025 10:46
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında cuma günü Tayland ile karşılaşacak.

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını cuma günü TSİ 14.30'da Tayland ile oynayacak.

İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.


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