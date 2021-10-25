A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 12:05
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ekim'de Sırbistan'a konuk olacak.

FK Metalac Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Katalin Sipos yönetecek. Anita Vad ile Judit Kulcsar'ın yardımcı hakem olacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Kata Tünde Balint üstlenecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında İstanbul'da Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti. Türkiye, 6 takımlı grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki maçını da kaybeden Sırbistan'ın ise puanı bulunmuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.