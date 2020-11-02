A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Sırbistan ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek müsabakalarda ay-yıldızlı takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Arnavutluk, 14 Kasım Cumartesi günü de saat 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.



Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde 6 Kasım'da kampa girecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben (BOTAŞ), Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi), Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Cansu Köksal, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), Derin Yaya, Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Kübra Erat (İzmit Belediyespor), Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın), Merve Aydin (CB Al-Qazeres Extremadura), Kuanitra Holingsvorth.



