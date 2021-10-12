A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Deplasmanda Letonya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Futbol Takımı yurda döndü
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12 Ekim 2021 16:18
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında dün konuk olduğu Letonya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Riga'daki Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 11.00'de hareket eden ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için G Grubu'nda son iki maçında sırasıyla evinde Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.


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