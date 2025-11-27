26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Bosna Hersek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i konuk edecek.

27 Kasım 2025 07:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Bosna Hersek




A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.

Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
