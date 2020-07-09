9 Temmuz Perşembe iddaa tahminleri

Hafta içi bülteninde son gün! iddaa'da da kazanmaya devam etme şansımız sürüyor. Sporx iddaa ekibi, hafta içi bülteninde yer alan son gün maçlarını yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Perşembe günü oynanacak karşılaşmalardan kazandıracak tahminler yine sizler için hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçmek istiyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri, özellikle iç sahada daha iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Kasımpaşa, 5 maçlık galibiyet serisini Sivasspor karşısında sürdüremedi ama oyun olarak ciddi bir ivme yakaladılar. Kasımpaşa, Beşiktaş'ın savunmada zaman zaman yaşadığı sıkıntıları avantaja çevirerek sonuç almaya çalışacaktır. Ancak Beşiktaş'ın bu maçta yine hücum hattında etkili olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanmasını beklediğim maçta 2,5 Üst tercihi de rahatlıkla gelecektir.



RİZESPOR - KAYSERİSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşını yakından ilgilendiren maçta hem Çaykur Rizespor hem de Kayserispor galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Çaykur Rizespor pandemi sonrası sadece Galatasaray'ı yendi, diğer maçlarda ise oyun olarak da zayıf kaldı. Artık toparlanmaları gerekiyor ama bunu yapabilecekler mi göreceğiz. Kayserispor da birçok problemine rağmen kümede kalabilmek adına adete savaşıyor. Günün sonunda başarılı olur ya da olmazlar, bilinmez ama ellerinden gelenin en iyisini sergiliyorlar. Kıran kırana geçecek bu mücadelede karşılıklı gollerin bizlere kazandıracağını düşünüyorum.



ASTON VILLA - M. UNITED



HAKAN CELEP: Aston Villa, küme düşmemek için büyük bir savaş halinde ama fikstürleri de çok acımasız. Direkt küme düşme hattındaki rakipleriyle tek maçları son hafta West Ham deplasmanında. O ana kadar iş işten geçmiş olabilir. Son 9 maçta sadece 2 puan alabildiler. Manchester United ise hem oyunu, hem performansı, hem de kalitesiyle çok acayip bir seviyeye çıktı. Bu performanslarına özellikle savunma açısından 1-2 nokta transferle şampiyonluk yarışı seviyesine bile çıkabilirler. Pogba ve Fernandes, arkalarında Matic, önlerinde Greenwood, Martial ve Rashford hattı inanılmaz işliyor. Her maç ataklarıyla ve oyunlarıyla keyif veriyorlar. Nefes almakta zorlanan Aston Villa karşısında da bol bol gol atmalarını bekliyorum. MANU galibiyeti ve 2.5 üst; hangisi size daha uygun geliyorsa seçebilirsiniz.



BOURNEMOUTH - TOTTENHAM



HAKAN CELEP: Bournemouth, bitime 5 maç kala düşmemek adına çırpınmaya başladı ve United'a 5-2 kaybettikleri maçta da bunu gördük ama o savunma performanslarıyla kalmaları da çok zor. Önce Newcastle'dan 4 gol yediler ve ardından Manchester United'dan 5 gol. United maçında ekstra vuruşlar, kaliteler ve yetenekler gördük ama Newcastle'dan 4 gol yemenin özrü yok. Tottenham ise alçalıp düşen performansıyla tam bir muamma. Jose Mourinho, Tottenham'da dengeyi arıyor ama galibiyetlere de ihtiyacı var. En azından Sheffield'a yenilmemiş olsalardı 6'ıncı sıra önemli bir hedef olacaktı onlawr için. Kalan 5 maç hem Jose hem de öğrencileri adına 'Tottenham'da devam ya da tamam' anlamına geliyor. Tottenham, Bournemouth'a oranla 'bir tık' daha önde görünse de istikrarsız performansları bizi şüpheye düşürüyor. Bournemouth savunmasının aşırı liberal ve 'Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar' tarzına güvenerek 2.5 üst oynamak, en güzel tercih...



A. BILBAO - SEVILLA



HAKAN CELEP: Athletic Bilboa, pandemi arası sonrası maç/puan anlamında çarpıcı olmasa da oyun anlamında çok net bir çıkış içerisinde. Ara sonrası 7 maçta 11 puan size çarpıcı gelmeyebilir ama ligin ilk 3'ündeki takımlarla oynadılar. Barça ve Real'e 1-0 yenildiler, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldılar. Bu fikstüre 11 puan yazmayabilirdiniz bile. Sevilla ise pandemi arasından sonra, öncesine oranla, düşüş içerisine girdi. Leganes galibiyetine kadar oynadıkları 4 maçta üst üste berabere kaldılar. 4'üncü sıra için kredileri azaldı. Önlerindeki en zor 2 maçtan biri bu. İki takım da zor gol yiyor ve oyunlarını savunma odaklı kuruyorlar. Özellikle Bilbao'ya gol atabilmek için çok çabalamak gerekiyor. Bu nedenle İY1.5 alt en ideal seçenek...



VERONA - INTER



HAKAN CELEP: Sezona şampiyonluk nidalarıyla başlayan ve astronomik transferle başlayan Inter için hazin dönemler. Lazio ve Juve'ye üst üste kaybederek zaten şampiyonluk için hala uzakta olduklarını göstermişlerdi. Ancak, ara sonrası Bologna'ya 1-0'dan maç vermek, iki önceki maçta Parma'yı ancak 84 ve 87'de bulunan gollerle mucizevi bir şekilde yenmek Inter kalitesindeki bir takımın bazı gediklerini de bize gösterdi. Savunmada üçlü oynuyorlar ama bunun için 3 tane üst düzey ve istikrarlı stoperleri yok. Ortada Brozovic dışında Inter kalitesinde oyuncu yok. Bir kanatta Ashley Young, diğerinde Candreva oynuyor ki bu oyuncular uzun süre istikrarlı bir şekilde tek kanada hükmedemiyor, erken düşüyorlar. Eriksen, Lautaro, Lukaku ise ara sonrası düşüşte. Verona ise Inter'in u durumundan avantaj sağlayacak kalitede bir takım mı, soru işareti. Puan durumunda rahat bir konumdalar. İç sahada zaman zaman etkileyici performansları ve galibiyetleri oluyor ama son hafta Brescia'ya 2-0 yenilmeleri kafa karıştırıcı oldu. Inter, bu maçta Verona'ya karşı bir reaksiyon galibiyeti alacaktır. 3. sıranın da tehlikeye girmesi ateşleyici bir etken olacaktır.



