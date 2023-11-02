76ers'ın radarında Anunoby ve LaVine olabilir!

Philadelphia 76ers'ın, Toronto Raptors'tan OG Anunoby ve Chicago Bulls'tan Zach LaVine'in potansiyel takaslarını değerlendirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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76ers'ın radarında Anunoby ve LaVine olabilir!
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02 Kasım 2023 10:54
Son güncelleme 02 Kasım 2023 11:06
Philadelphia 76ers'ın, Toronto Raptors'tan OG Anunoby ve Chicago Bulls'tan Zach LaVine'in potansiyel takaslarını değerlendirdiği iddia edildi.

Sports Illustrated'den Chris Mannix, James Harden takasının ardından LaVine veya Anunoby'nin, 76ers'ın hedefi olabileceğini öne sürdü.

Harden'ın LA Clippers'a takasını duyurduktan sonra ESPN'den Adrian Wojnarowski, Sixers'ın Joel Embiid'in yanına alabileceği başka bir önemli yıldıza yönelebileceğini bildirmişti.

Chicago'da 24,5 sayı ortalamasına sahip olan LaVine, üçlük çizgisi gerisinden %38,4 isabetle oynuyor.

Geçtiğimiz sezon maç başına 1,9 ile ligin top çalma kralı olan Anunoby ise, Toronto'nun 2023-24 sezonundaki ilk üç maçında toplam altı top çalma kaydetmiş durumda.

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