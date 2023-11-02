Philadelphia 76ers'ın, Toronto Raptors'tan OG Anunoby ve Chicago Bulls'tan Zach LaVine'in potansiyel takaslarını değerlendirdiği iddia edildi.



Sports Illustrated'den Chris Mannix, James Harden takasının ardından LaVine veya Anunoby'nin, 76ers'ın hedefi olabileceğini öne sürdü.



Harden'ın LA Clippers'a takasını duyurduktan sonra ESPN'den Adrian Wojnarowski, Sixers'ın Joel Embiid'in yanına alabileceği başka bir önemli yıldıza yönelebileceğini bildirmişti.



Chicago'da 24,5 sayı ortalamasına sahip olan LaVine, üçlük çizgisi gerisinden %38,4 isabetle oynuyor.



Geçtiğimiz sezon maç başına 1,9 ile ligin top çalma kralı olan Anunoby ise, Toronto'nun 2023-24 sezonundaki ilk üç maçında toplam altı top çalma kaydetmiş durumda.



