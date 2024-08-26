Haber Tarihi: 26 Ağustos 2024 13:54 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 13:54

30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 2024

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği gündeme geldi. MEB tarafından yayımlanan ek ders yönetmeliğine göre öğretmenlere ödeme yapılıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 2024
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2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğretmenler tarafından 30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi sorusunun cevabı merak edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili açıklama "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" adlı belgede yer alıyor.

30 AĞUSTOS EK DERS ÖDENİR Mİ?

MEB tarafından yayımlanan belgeye göre milli bayram günlerinde öğretmenlere ek ders ödemesi yapılıyor.

Yönetmeliğin "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" bölümünün altında yer alan 16. maddesinin B bendine göre yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"(Değişik: 13/07/2007 tarihli ve 2007/12399 sayılı BKK) (Değişik: 18/04/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı BKK) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."
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