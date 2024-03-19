3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez kürsüye çıktık



Bilardo Federasyonu'nun Ankara'daki Gölbaşı Tesisi'nde hafta sonu düzenlenen ve 10 ülkenin katıldığı organizasyonda Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı'dan oluşan Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde Hollanda ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen millilerimiz Avrupa Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Organizasyonda Hollanda birinci, Danimarka ve Belçika ise üçüncü oldu.



GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI'DAN BRONZ MADALYA



10 ülkeden 24 sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi bireysel mücadelede temsil eden Gülşen Degener çeyrek finalde turnuvaya veda ederken, Güzin Müjde Karakaşlı ise şampiyonada bronz madalya kazandı. Türkiye şampiyonayı 2 madalya ile tamamlamış oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU