3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

Türkiye, kadınlar 3 bant bilardoda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya
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19 Mart 2024 17:02
3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez kürsüye çıktık

Bilardo Federasyonu'nun Ankara'daki Gölbaşı Tesisi'nde hafta sonu düzenlenen ve 10 ülkenin katıldığı organizasyonda Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı'dan oluşan Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde Hollanda ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen millilerimiz Avrupa Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Organizasyonda Hollanda birinci, Danimarka ve Belçika ise üçüncü oldu.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI'DAN BRONZ MADALYA

10 ülkeden 24 sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi bireysel mücadelede temsil eden Gülşen Degener çeyrek finalde turnuvaya veda ederken, Güzin Müjde Karakaşlı ise şampiyonada bronz madalya kazandı. Türkiye şampiyonayı 2 madalya ile tamamlamış oldu.

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