Haber Tarihi: 25 Mayıs 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 13:30

29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, resmi tatil mi, hangi gün?

Son dakika gelişmesi... 28 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçim için sandıklar okullara kurulacak. Oy verme işlemleri sona erdikten sonra oyların sayılması ve işlemlerin tamamlanması geç saatlere kadar sürüyor. Seçimlerden sonraki günün haftanın ilk günü olması sebebiyle öğrenciler, şimdiden okul olup olmadığını gündemlerine aldı. 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, resmi tatil mi, hangi gün?

29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, resmi tatil mi, hangi gün?
Abone Ol
29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, resmi tatil mi, hangi gün? 15 Mayıs 19 Mayıs arası tatil mi? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar seçim sandıklarına giderek oy kullanacak. 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorusu da bu nedenle gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar tatil mi 2023 
29 MAYIS OKULLAR TATİL Mi?

Türkiye, 28 Mayıs günü kritik seçimler için sandık başına gidecek. 29 Mayıs günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini açıkladı.

Özer, "Cumhurbaşkanı seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.

 

29 MAYIS'TA PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?


 

Hastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.


 

29 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, TATİL Mİ?

 

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

 

29 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK AÇIK MI, TATİL Mİ?

 

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

 

HASTANELER HANGİ GÜNLER KAPALI?

 

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

 

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

 

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

 

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

 

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

 

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

 

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

 

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

 

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

 

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

 

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

 

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

 

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

 

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

 

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

 

 

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
1 Mayıs
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı Futbol Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı
Christoph Daum: 'Bu zorlu maçı kazanacağım' Fenerbahçe Christoph Daum: "Bu zorlu maçı kazanacağım"
Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı Fenerbahçe Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı
Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler, üniversite öğrencileriyle buluştu Spor Toto 1. Lig Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler, üniversite öğrencileriyle buluştu
Göztepe play-off turunda Bodrumspor'a konuk oluyor Göztepe Göztepe play-off turunda Bodrumspor'a konuk oluyor
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
Galatasaray'a 17'lik gurbetçi! Türkiye Transferler Galatasaray'a 17'lik gurbetçi!
Luis Figo: ''Jesus harika iş çıkarıyor!' Dünya Futbolu Luis Figo: ''Jesus harika iş çıkarıyor!"
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra! Trabzonspor Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fernando Muslera barut gibi!
2
Beşiktaş, şampiyonluk kutlayacak!
3
Zaniolo'nun annesinden flaş sözler
4
Andrea Pirlo'ya Süper Lig'den sürpriz talip
5
Galatasaray, kupayı derbiye getirmek istiyor!
6
Jorge Jesus: "Ligin sportif gerçekliği düşük"
7
Galatasaray'a Schalke'den Türk sağ bek: Mehmet!

SON HABERLER

yukarı ok