29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, resmi tatil mi, hangi gün? 15 Mayıs 19 Mayıs arası tatil mi? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar seçim sandıklarına giderek oy kullanacak. 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorusu da bu nedenle gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar tatil mi 2023
29 MAYIS OKULLAR TATİL Mi?
Türkiye, 28 Mayıs günü kritik seçimler için sandık başına gidecek. 29 Mayıs günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini açıkladı.
Özer, "Cumhurbaşkanı seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi. 29 MAYIS'TA PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?
Hastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.
29 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, TATİL Mİ?
Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. 29 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK AÇIK MI, TATİL Mİ?
Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. HASTANELER HANGİ GÜNLER KAPALI?
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar