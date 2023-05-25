29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, resmi tatil mi, hangi gün? 15 Mayıs 19 Mayıs arası tatil mi? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar seçim sandıklarına giderek oy kullanacak. 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorusu da bu nedenle gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar tatil mi 2023Türkiye, 28 Mayıs günü kritik seçimler için sandık başına gidecek. 29 Mayıs günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini açıkladı.Özer, "Cumhurbaşkanı seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.Hastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.Yılbaşı: 1 Ocak 2023 PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 PazarAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs CumaKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 SalıKurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 CumaKurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 CumartesiDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos ÇarşambaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar