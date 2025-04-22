Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 14:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 14:46

23 Nisan yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2025 | 23 Nisan yarın otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, otoyollar, köprüler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

23 Nisan İETT ücret tarifesi metrobüs, otobüs, metro, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu, resmi tatil sebebiyle gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba günü etkinliklerle kutlanacak. Bununla birlikte metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro toplu taşıma araçları gün içerisinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Bu bağlamda da 23 Nisan günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediliyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu sebeple 23 Nisan toplu taşıma ücret bilgisi araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak da İETT'den açıklama geldi. Peki 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? İşte konu hakkında ayrıntılar...

23 Nisan yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2025 | 23 Nisan yarın otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, otoyollar, köprüler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba günü düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil dolayısıyla da kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerine ara verecek ve kapalı olacak. Hafta içi Çarşamba günü toplu ulaşımı kullanmak isteyenler ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Özellikle büyük şehirlerde trafikte kalmamak için toplu taşımalar büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde İETT toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Peki 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan 2025 İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, otobüs bedava mı olacak?

 23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Çarşamba günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT yaptığı duyuru ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edileceğini paylaştı.

İSTANBUL'DA 23 NİSAN'DA OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

İETT'den yapılan açıklamaya göre 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklamada, "Tüm milli ve dini bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.

ANKARA VE İZMİR'DE 23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİSİZ Mİ?

Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nden konuyla ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Ancak her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olması bekleniyor. Bayram öncesinde EGO ve ESHOT'tan bir duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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