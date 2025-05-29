2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı

Okulların yeni dönemde açılış tarihi, tatil tarihleri ve karne gününe dair detaylar için öğrenciler şimdiden araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre uygum eğitimi nedeniyle 1. sınıfa başlayacak öğrencilere 1 Eylül'de okul kapıları açılıyor.



YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2024-2025 öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü son buluyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı da 8 Eylül 2025'te başlayacak.

Ancak 1. sınıfların uygum eğitimleri nedeniyle onlar için okul zili 1-5 Eylül'de çalacak.



İLK ARA TATİL TARİHİ



Yeni senenin birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında olacak.



15 TATİL NE ZAMAN?



MEB takvimine göre sömestr yani 15 tatil ise 19 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.



İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ



Yılın ikinci dönemi de 2 Şubat 2026'da başlıyor. Dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihlerine denk gelecek.



KARNE GÜNÜ



Okullar 26 Haziran Cuma 2026 tarihinde son zille karneler verilecek ve okullar kapanacak. Böylece öğrenciler üç aylık bir yaz tatiline başlayacak.

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