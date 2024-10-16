2025 Resmi Ratiller: 2025 Dini ve Resmi Tatil Günleri

Milyonlarca öğrenci, kamu çalışanı ve özel kurumlarda görev alan vatandaşlar, 2025 yılında kaç gün resmi tatil olduğunu merak ediyor. Gelecek yıl vatandaşlar resmi tatil günleri nedeniyle yarım günler dahil tam 15 buçuk gün boyunca tatil yapacak. İşte 2025 yılı resmi tatil günleri.
2025 Yılı Resmî Tatiller ve Özel Günler
2025 yılında dinî ve millî öneme sahip pek çok tatil ve bayram günü bulunur. 2025 resmî tatilleri arasında yer alan bu günler, yıl boyunca kısa molalar vermenizi sağlar. Resmî tatiller sevdiklerinizle bir araya gelip değerlerinizi yeniden canlandırmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için de önemli bir fırsat sunar. Her biri birbirinden farklı anlam ve önem taşıyan bu günler, takvimde belirli dönemlerde karşımıza çıkar.
Resmi Tatil Günleri
Resmî tatiller, yılın en çok beklenen zamanları arasında yer alır. Bu tatiller, yoğun yaşam temposundan bir an olsun uzaklaşıp keyifli anlar biriktirebileceğiniz özel zamanlardır. Özellikle dinî bayramlar, manevi huzur bulunan ve toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı günler olarak büyük önem taşır. 2025 yılı resmî tatilleri yıl boyunca ruhsal ve bedensel yenilenme imkânı sağlayan birçok anlamlı gün yaşama fırsatı sunar.
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba
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