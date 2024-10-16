Haber Tarihi: 16 Ekim 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 12:28

2025 Resmi Ratiller: 2025 Dini ve Resmi Tatil Günleri

2025 yılı resmi tatil günleri, birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve çalışan vatandaşlar, 2025 yılının hangi günlerinde tatil yapacaklarını sorguluyor. Peki, önümüzdeki yıl hangi günler resmi tatil olacak? İşte 2025 resmi ve dini günler tatil takvimi.

2025 Resmi Ratiller: 2025 Dini ve Resmi Tatil Günleri
Abone Ol
Milyonlarca öğrenci, kamu çalışanı ve özel kurumlarda görev alan vatandaşlar, 2025 yılında kaç gün resmi tatil olduğunu merak ediyor. Gelecek yıl vatandaşlar resmi tatil günleri nedeniyle yarım günler dahil tam 15 buçuk gün boyunca tatil yapacak. İşte 2025 yılı resmi tatil günleri.

2025 Yılı Resmî Tatiller ve Özel Günler

2025 yılında dinî ve millî öneme sahip pek çok tatil ve bayram günü bulunur. 2025 resmî tatilleri arasında yer alan bu günler, yıl boyunca kısa molalar vermenizi sağlar. Resmî tatiller sevdiklerinizle bir araya gelip değerlerinizi yeniden canlandırmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için de önemli bir fırsat sunar. Her biri birbirinden farklı anlam ve önem taşıyan bu günler, takvimde belirli dönemlerde karşımıza çıkar.

Resmi Tatil Günleri

Resmî tatiller, yılın en çok beklenen zamanları arasında yer alır. Bu tatiller, yoğun yaşam temposundan bir an olsun uzaklaşıp keyifli anlar biriktirebileceğiniz özel zamanlardır. Özellikle dinî bayramlar, manevi huzur bulunan ve toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı günler olarak büyük önem taşır. 2025 yılı resmî tatilleri yıl boyunca ruhsal ve bedensel yenilenme imkânı sağlayan birçok anlamlı gün yaşama fırsatı sunar.

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

MANU'da gözler Ugarte'de! Manchester United MANU'da gözler Ugarte'de!
Bodrum FK hücumda sıkıntılı Bodrumspor Bodrum FK hücumda sıkıntılı
Karşıyaka'yı İshak ve Enes sırtlıyor TFF 3. Lig Karşıyaka'yı İshak ve Enes sırtlıyor
Göztepe'de Stoilov fırtınası esti Göztepe Göztepe'de Stoilov fırtınası esti
Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Yarın Adıyaman'da okullar tatil mi? Gündem Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Yarın Adıyaman'da okullar tatil mi?
Fenerbahçeli futbolculardan milli takımlarına büyük katkı Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolculardan milli takımlarına büyük katkı
Altay'a puan silme cezası geliyor TFF 2. Lig Altay'a puan silme cezası geliyor
Altınordu zirveye çıkmak istiyor TFF 2. Lig Altınordu zirveye çıkmak istiyor
Hakan Çalhanoğlu'na Mükemmeliyet ödülü! Milli Takım Hakan Çalhanoğlu'na Mükemmeliyet ödülü!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
2
3 Büyükler'in ortak hedefi: Can Armando Güner
3
TFF'den yabancı sınırı açıklaması!
4
Fenerbahçe'de İrfan Can paniği!
5
TFF: "Görevden alınmıştır"
6
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş Okan Buruk açıklaması!
7
Real Madrid'de Arda Güler tartışması!

SON HABERLER

yukarı ok