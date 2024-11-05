2024 Amerika (ABD) Seçimleri ne zaman? ABD'de seçim bugün mü?

47. ABD Başkanı olmaya aday bu isimlerden biri seçimi kazanarak görevi 20 Ocak 2025'te devralacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak ve hangi aday önde?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Amerikan halkı bu tarihte sandığa giderek Demokrat ve Cumhuriyetçi aday arasında seçim yapacak. Kazanan isim, 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlayacak.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son anketler, Trump ve Harris arasındaki sıkı rekabeti ortaya koyuyor. Real Clear Politics (RCP) tarafından derlenen son 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4'lük bir desteğe sahipken, Demokrat aday Harris yüzde 48,1 destekle rakibinin çok az gerisinde yer alıyor. Ekim ayının ortasına kadar ülke genelinde önde olan Harris, son anketlerde Trump'ın az farkla gerisinde kaldı.

Başkanlık yarışının kaderini belirlemesi beklenen 7 çekişmeli eyaletten 5'inde Trump'ın önde olduğu, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde ise Harris'in önde gittiği belirtiliyor. Anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puan farkla önde bulunuyor. Harris ise Michigan'da 0,8, Wisconsin'de ise 0,3 puanla üstünlük sağlıyor. Bu farklar, başkanlık yarışının oldukça yakın geçeceğine işaret ediyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olanlar, 18 yaş ve üstündeki ABD vatandaşlarıdır. Her dört yılda bir gerçekleştirilen bu seçimlerde tüm uygun vatandaşlar oy kullanabiliyor.