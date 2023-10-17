2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES başvuru tarihi

ÖSYM sınav takviminin ne zaman, hangi ay açıklanacağı, 2024 sınavlarına başvurmak isteyenler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu takvim içerisinde 2024 YKS, ALES, DGS, MSÜ, TUS, YDS ve YÖKDİL oturum tarihleri yer alıyor. İşte 2024 ÖSYM sınav takviminde son durum...2024 ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor.2024 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri bu açıklamanın ardından netlik kazanacak.Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.