Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 10:54

2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES başvuru tarihi

ÖSYM sınav takvimi her yıl güncellenerek yayınlanıyor. Sınav takvimi içerisinde kurum tarafından düzenlenen merkezi sınavlara ne zaman başvuru yapılacağı ve sınavların ne zaman uygulanacağı açıklanıyor. Peki, 2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES başvuru tarihi

2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES başvuru tarihi
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ÖSYM sınav takviminin ne zaman, hangi ay açıklanacağı, 2024 sınavlarına başvurmak isteyenler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu takvim içerisinde 2024 YKS, ALES, DGS, MSÜ, TUS, YDS ve YÖKDİL oturum tarihleri yer alıyor. İşte 2024 ÖSYM sınav takviminde son durum...
ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor.

2024 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri bu açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ALES
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