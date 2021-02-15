2021 model Trabzonspor devlere meydan okuyor

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 9'a çıkaran Trabzonspor, zirve iddiasını sürdürüyor. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen bordo- mavililer, 2,78 puan ortalaması yakalarken, Avrupa'nın da en başarılı 4. takımı durumuna geldi.



Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Fırtına, sadece Manchester City, Barcelona ve Club Brugge'ün gerisinde kaldı. Avcı'nın talebeleri topladıkları 25 puanın yanında kalesinde sadece 5 gol gördü.



AVCI'DAN İYİSİ DİEGO SİMEONE



Göreve geldiği 7. haftada takımı 17. sırada alan Abdullah Avcı, 16 lig maçında 2.44 puan ortalaması yakalarken, Fırtına'yı 13 basamak birden yukarı taşıdı ve 4. sıraya yerleştirdi. Tecrübeli hoca kendisini de Avrupa'da en iyi ikinci teknik direktör durumuna getirdi. Geçildiği Diego Simeone, Atletico Madrid ile çıktığı 21 maçta 2,57 puan ortalamasına ulaştı.



YUNAN MEDYASI: GURUR DUYUYORUZ



Trabzon'un çilingir lakaplı futbolcusu Bakasetas, son 3 maçta attığı 3 gol sonrası Yunanistan'da da gündem oldu. Yunan medyası, "Evladımız ile gurur duyuyoruz", "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor" gibi başlıklar atarak Bakasetas'ın performansından duydukları mutluluğu dile getirdi. Bazı Yunan taraftarların da Bakasetas'ı izlemek için kulüpten talepte bulunduğu ancak pandemi nedeniyle geri çevrildiği öğrenildi.



