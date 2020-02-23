2 Onyekuru, 1 Falcao! %100

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısına Onyekuru'nun iki, Falcao'nun da kaçırdığı bir gol pozisyonu damga vurdu.

Haber; Sporx.com
2 Onyekuru, 1 Falcao! %100
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23 Şubat 2020 19:14
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın henüz 4. dakikasına Henry Onyekuru inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı.

Hızlı gelişen Galatasaray atağında bir anda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Henry Onyekuru, meşin yuvarlağı auta gönderdi. Onyekuru'nun kaça pozisyonu sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar adeta saç baş yolarken; Fatih Terim de pozisyonu tebessüm ile karşıladı.

FALCAO YAKIN MESAFEDEN KAÇIRDI

Bı pozisyondan yaklaşık 3 dakika sonra Galatasaray bu kez de Radamel Falcao ile %100 bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Mariano'nun sağ çaprazdan ortasına arka direkte müsait durumda olan Falcao kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak kaleye isabet etmeden auta gitti.

ONYEKURU YİNE AĞLARI BULAMADI

Karşılaşmanın 34. dakikasında ise, Onyekuru net bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Nijeryalı oyuncu, yakın mesafeden topu kontrol etti, düzeltti, yaptığı vuruşta Ozan Tufan çizgide yaptığı müdahale ile golü engelledi!

Kaçan üç pozisyon karşısında büyük bir şok yaşayan Galatasaray taraftarına Fenerbahçe taraftarı da eşlik etti ve "Yusuf Fahir Baba Online" şeklinde yorumlarda bulundu.

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