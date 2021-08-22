2 kırmızı, 4 gol, kazanan Roma!

İtalya Ligi Serie A'da ilk hafta karşılaşmasında Roma, Fiorentina'yı ağırladı.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 64. ve 80. dakikalarda Veretout attı. Fiorentina'nın tek sayısını ise 60. dakikada Milenkovic kaydetti.



Bu sonucun ardından Roma, sezona 3 puanla başlamış oldu. Fiorentina ise puansız bir başlangıç yaptı.



Roma, gelecek hafta Salernitana deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise Torino'yu ağırlayacak.



