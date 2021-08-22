2 kırmızı, 4 gol, kazanan Roma!

İtalya Ligi Serie A'nın ilk haftasında Jose Mourinho'nun Roma'sı, konuk ettiği Fiorentina'yı 2 kırmızı kartın çıktığı maçta 2-1 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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2 kırmızı, 4 gol, kazanan Roma!
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22 Ağustos 2021 23:41
İtalya Ligi Serie A'da ilk hafta karşılaşmasında Roma, Fiorentina'yı ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 64. ve 80. dakikalarda Veretout attı. Fiorentina'nın tek sayısını ise 60. dakikada Milenkovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Roma, sezona 3 puanla başlamış oldu. Fiorentina ise puansız bir başlangıç yaptı.

Roma, gelecek hafta Salernitana deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise Torino'yu ağırlayacak.


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