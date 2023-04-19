19 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi (20 Nisan)

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19 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller hangileri, zamlı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı için aramalar arttı. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar nisan ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, 19 Nisan güncel zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu, ne zaman kaç TL yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller 19 Nisan 2023 sorgulama ekranı…Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım paraları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenen kişiler "Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Nisan ayı evde bakım parası ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?1- Edirne2- Tokat3- Çanakkale4- Ordu5- Diyarbakır6- Antalya7- Karabük8- Osmaniye9- İstanbul10- Zonguldak11- Uşak12- Kocaeli13- Balıkesir14- Konya15- Samsun16- Niğde17- Bilecik18- Afyonkarahisar19- Kahramanmaraş20- Manisa21- Sakarya22- Malatya23- Çorum24- Bursa25- Gaziantep26- Giresun27- Eskişehir28- Adana29- Aksaray30- Düzce31- Kayseri32- İzmir33- HatayEvde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:Gelir kriterlerinin uygun olması,Bakıma muhtaçlık kriteri,Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.