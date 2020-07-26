16 kat fazla paraya Adem ile aynı gol, aynı asist!

Sakatlığı dolayısıyla birçok maçı kaçıran Falcao , sezonu 11 gol, 1 asistle tamamladı. Görev adamı Adem Büyük de 11 gol ve 1 asistle oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
16 kat fazla paraya Adem ile aynı gol, aynı asist!
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26 Temmuz 2020 11:01
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yıllık kazançlarında çok büyük uçurum var...

Ancak performans olarak baktığımızda iki oyuncu da sezonu aynı gol ve asistle tamamladı. Yıllık 3.5 milyon TL kazanan Adem Büyük, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 11 gol atarken 1 de asist üretti.

FALCAO BİRÇOK MAÇ KAÇIRDI

Yıllık 7 milyon Euro yani yaklaşık 56 milyon TL kazanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao da sezonu 11 gol ve 1 asistle tamamladı. 34 yaşındaki Falcao bu sezon birçok maçı kaçırdı.

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkie Kupası'nda toplam 22 maça çıktı. 32 yaşındaki Galatasaray'ın golcüsü Adem Büyük ise toplamda 33 maça çıktı. Galatasaray taraftarları, Falcao'nun sakatlığına rağmen riski alıp oynamamasını eleştirmişti. 



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