15 Temmuz köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak 2023? Maraton ne zaman bitecek, köprü neden kapalı?

Bugün İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar açıklandı. 5 Kasım Pazar günü düzenlenen 45. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayacak ve Maraton Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. 42 kilometre boyunca 'Yüzyılın Koşusu' temasıyla koşulacak olan güzergahlar arasında Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü gibi tarihi noktalar yer alacak. 03.00 ve 06.00 saatlerinden itibaren, maratonun güzergahında bulunan Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz edecek. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte, 5 Kasım Pazar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Avrasya Maratonu sebebiyle birçok yol trafiğe kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler köprüsü de trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Saat 14.00'te trafiğe Açılacak. İstanbul Maratonu koşusu saat 09:00'da başladı. Bu yıl 45. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok yol trafiğe kapatıldı.Bu yıl45. kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı. Maraton nedeniyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Avrasya tüneli ve bazı yollar trafiğe bir süre kapalı olacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayacak maraton kapsamında parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Anadolu yakasında başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton güzergahındaki yollar kapalı olacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü de maraton kapsamında trafiğe kapalı noktalardan biri. Yolların trafiğe kapalı olması nedeniyle il dışından gelenler, otobüslerle maraton noktasına yakın yerlere bırakıldı.Bu kapsamda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte şu yollar trafiğe kapatılacak:- Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)- Sait Çiftçi Varyant üstü D-100 Güney katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımların Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey katılım- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey yola katılım- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye katılım- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye katılım, Tünel Girişi- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak- Avrupa Yakası'nda 06.00'dan itibaren kapanacak yollarMaraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrupa Yakası'nda başta Galata Köprüsü iki yönlü olmak üzere trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde belirlendi:- Ragıp Gümüşpala Caddesi- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)- Ankara Caddesi- Arabalı Vapur girişleri- Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane Parkı içi yolu- Alayköşkü Caddesi- Ayasofya Meydan- Alemdar Caddesi- At Meydanı Caddesi- Divanyolu Caddesi- Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş olmayacak)- Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah Sokak ve Işıl Sokak'tan sahil yoluna çıkış sulunmayacak)- Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışları- Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikameti- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)- Langa Bostan Sokak- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Bakırköy arası)- Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan sahil istikameti- Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler- Beşkardeşler Sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile Fişekhane'den Sahil Kennedy Caddesi istikameti- Taşhan Caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikameti- Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve sokaklardan Sahil Kennedy Caddesi'ne girişler- Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar- Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler- Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)- Atatürk Havalimanı Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti- Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak ) Sirkeci istikameti- Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak- Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy, Rauf Orbay caddeleri ve ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu Kavşak'a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacak- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers önü (E-5 Kuzeye mecburi yönlendirme yapılacak)- Metrobüs durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu istikameti)- Balmumcu Kavşak- Merkez Komutanlığı Işıklar- Yıldız Işıklar- Sabancı Lisesi önü- Akdoğan Sokak girişi- Ressam Hamdibey Sokak- Bostancı Veli Sokak- Serencebey Işıklar- Abbasağa Sokak- Ortaköy dönüşleri- Hasfırın Sokak- Beşiktaş Meydan- Vestel Işıklar- Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü- Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar- Dolmabahçe Gazhane Caddesi- Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak- İnönü Cadde başı AKM Önü- İnönü Cadde MKE Önü- Dolmabahçe Işıklar- Kabataş Işıklar- İnebolu Sokak (Setüstü gelişi)- Akyol Sokak başı- Mebusan Yokuşu Sokak başı- Fındıklı Işıklar- Deniz Liman çıkışı- Salı Pazarı Işıklar- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri- Boğazkesen Işıklar- Tophane Işıklar- Kılıç Ali paşa Cadde çıkışı- Revani Sokak gelişi- Kemeraltı Işıklar- Karaköy Meydan- Perşembe Pazarı Işıklar- Refik Saydam Caddesi'nden Perşembe pazarına giriş- Atatürk Köprüsü'nden Perşembe pazarına giriş- Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi- Çırağan Caddesi- Tershane Caddesi- Meclis-i Mebusan Caddesi- Dolmabahçe Caddesi- Kemeraltı Caddesi- Necatibey Caddesi- Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan iniş istikameti- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası- Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti- Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi- Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan istikametiSürücüler, bu yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Fevzipaşa, Yavuz Selim, Şehzadebaşı, Vezneciler, Kadırga Liman, Türkeli, Vatan, Millet ve Aksu caddeleri ile Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı caddeleri ile Demiryolu Caddesi'ni kullanabilecek.