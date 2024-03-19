1 Nisan resmi tatil mi? 1 Nisan özel sektör ve kamuya tatil mi?

Seçimin ertesi gününe denk gelen 1 Nisan Pazartesi günü tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına kilitlendi. Eğitim kurumlarının seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanması ve öğretmenlerin seçimlerde görevli olması sebebiyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilebileceği ihtimali, öğrenciler tarafından şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçimden bir gün sonra okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar
1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler seçimlerinde 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edilmişti.
Bu yıl okulların tatil edilip edilmeyeceği hususunda ise henüz bir netlik bulunmuyor.
1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Nisan 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi henüz açıklanmadı. 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Geçmiş dönem tarihleri göz önüne alındığında okulların 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmesi bekleniyor.
Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir.
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2024 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.
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