1 Nisan resmi tatil mi? 1 Nisan özel sektör ve kamuya tatil mi?

Seçimin ertesi gününe denk gelen 1 Nisan Pazartesi günü tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına kilitlendi. Eğitim kurumlarının seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanması ve öğretmenlerin seçimlerde görevli olması sebebiyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilebileceği ihtimali, öğrenciler tarafından şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçimden bir gün sonra okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler seçimlerinde 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edilmişti.