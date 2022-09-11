Transfer döneminin son gününde getirdiği isimlerle şov yapan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak.vehenüz hazır değil. Alışma sürecinde olan yıldızlar, bugün 11'de başlayamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk yeni 11'ini oluşturmak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.Cimbom bu maçın ardından 16 Eylül'de ise ligin formda takımlarından Konyaspor'u konuk edecek. Sonrasındaki 2 haftalık ara Buruk'a ilaç olacak. Bu periyotta hem Mata ile İcardi açıklarını kapatacak hem de yeni transferler adaptasyon sürecini atlatacak.Okan Buruk'un hedefi, 1 Ekim'de oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ideal 11'i sahaya sürmek. Genç hoca bir yandan da 8+3 kuralı nedeniyle kadrodaki yerli oyuncuları 11'e hazırlamaya çalışacak.